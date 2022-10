Mamince puklo srdce, tatínek po letech ve vězení na svobodě uhořel. Rodiče herecké legendy čekal krutý osud

Jan Přeučil s manželkou Evou Hruškovou Televize Seznam

Přeučilův otec František byl jedním z těch, kteří byli souzeni v komunisty vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou. Janovi bylo tehdy pouhých 12 let, když se z rádia dozvěděl, že táta dostal doživotí. Tlak, který rodina v době procesu zažívala, byl tak obrovský, že to Přeučilova maminka zdravotně nezvládla.

„Proces s tatínkem byl strašně náročný, tlak byl šílený. Maminka to bohužel nevydržela a její srdíčko prasklo. A v roce 1959 jsem jel do Leopoldova za tatínkem, to už jsem končil divadelní fakultu, oznámit mu, že maminka zemřela. Psychicky se úplně zhroutila a umřela. To bylo strašné,“ popsal herec v pořadu Moje místa. Díl diváci uvidí 5. 10. 2022 od 20:15 na Televizi Seznam, zpětně jej mohou zhlédnout také na videoportálu Stream.

Františka Přeučila nakonec v roce 1968 po 15 letech za mřížemi podmínečně propustili. Po roce 1989 byl rehabilitován a odškodněn a nikdo nemohl tušit, že mu zbývá pouhých sedm let života. V roce 1996 po zkratu elektrického vedení vypukl v jeho domě požár, při němž uhořel. „Tatínek se dožil takřka 90 let.“

I samotného Jana Přeučila se proces nepřímo dotkl. Chtěl studovat na gymnáziu a poté na divadelní fakultě, zájem o kumšt měl ze strany obou rodičů ochotníků.

„No ale vzhledem k tomu procesu mi bylo řečeno, že můj tatínek byl velký zrádce národa a já jako jeho syn musím smýt jeho vinu. Bylo mi řečeno, že se musím jít učit horníkem, na Ostravsko. To jsem nechtěl v žádném případě. Varianta byla ještě dřevomodelář v ČKD Stalingrad Praha. Je to nádherná profese, ale mě to prostě nebavilo,“ popisoval cestu, která ale nakonec k herectví přece jen vedla.

„Potkal jsem tam pana Xelhofra, což byl ředitel vesnického divadla. A ten mě začal připravovat na zkoušky na DAMU. A já jsem je napoprvé udělal. Ale bohužel mě zase vrátili, kvůli těm problémům s tatínkem. A nastoupil jsem až za rok. Nebylo to tedy úplně jednoduché ani potom, ale Radovan Lukavský se za mě zaručil a řekl, že mě prostě do ročníku chce,“ uvedl Přeučil.

„Můj tatínek, když se pak vrátil po 15 letech z kriminálu na sedmiletou podmínku, tak první cesta byla za Radovanem Lukavským a děkoval mu, že mi takhle pomohl.“ ■