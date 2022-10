Tohle se Kanyemu Westovi opravdu nepovedlo: Kendall přehlídka znechutila, Gigi nešla pro ostré slovo daleko

Kanye West Profimedia.cz

Kolekce vzbudila silné reakce jak přímo na přehlídce, tak nyní ve vodách internetu. Z pařížské show, která se konala 3. října, znechuceně odkráčel i Jaden Smith, syn Willa Smithe, kterého dokonce podpořila Kendall Jenner (26), bývalá švagrová Kanyeho Westa, která olajkovala Jadenovo vyjádření na Twitteru.

„Je mi jedno, čí to je. Když to tak cítím, odejdu,“ napsal herec a rapper s doplňkem „Black Lives Matter“.

Kanye pak ještě přilil olej do ohně, když se na Instagramu pustil do editorky Vogue Gabrielly Karefy-Johnson, která se ve vší slušnosti podělila o svůj názor na jeho kolekci. V podstatě uvedla, že asi chápe, o co se autor snažil, jeho snaha ale zkrátka nedopadla na úrodnou půdu. Za editorku se postavila i módní bible.

West se do Gabrielly pustil s tím, že ho nemá co kritizovat, když ani nemá styl, a strhla se mela. Gabriella je totiž nejen módní editorkou Vogue a jedním z 500 nejvlivnějších lidí planety v módním odvětví, ale také váženou aktivistkou. V komentářích pod Westovým příspěvkem se jí tak zastala například Gigi Hadid (27), která si už ale servítky nebrala.

„Kéž bys měl alespoň procento z jejího intelektu. Nemáš vůbec ponětí, haha… Pokud je v těch tvých sra*kách přece jen nějaký smysl, ona je ta jediná, kdo tě mohl zachránit. Jako by pozvání na tvou show mělo někomu zabránit, aby vyjádřil svůj názor. Jenom šikanuješ a jsi směšný,“ vzkázala rapperovi.

Ten se ozval fanouškům později znovu s tím, že se s Gabriellou sešel a vše si vyříkali. Jestli je to pravda, není známo. Jasné ovšem je, že Kanye sice vzbudil rozruch, jak má ve zvyku, ale rozhodně ne zájem váženého návrháře.

Je namístě podotknout, že frázi "White Lives Matter" začali v reakci na „Black Lives Matter“ používat radikálové a rasisté jako provokaci, když nápisy vynášeli například spolu s konfederačními vlajkami. Aktivisté za „Black Lives Matter“ pochopitelně souhlasí s tvrzením, že na všech životech záleží, tedy i na životech bělochů, kampaň „Black Lives Matter“ nicméně vznikla v rámci boje za práva Afroameričanů, která jsou v USA stále tvrdě potlačována. West tak, ať už jeho kolekce měla jakékoliv poselství, zkrátka zvolil špatná slova.

Ostatně rapper v minulosti vehementně podporoval kampaň prezidenta Trumpa, často nosil čepici s jeho sloganem „Make America Great Again“ a prohlašoval, že 400 let otroctví mu přijde jako svobodná volba. Mezi americkými černochy tak už nějakou dobu není příliš oblíben a za kontroverzní výroky ho kritizoval nespočet slavných osobností. Ve světle nedávného rozvodu s Kim Kardashian a toho, jak svou ex a jejího někdejšího partnera Peta Davidsona veřejně hanil, mu navíc další kontroverze na popularitě rozhodně nepřidává.

Myslíte, že je umělecká tvorba Kanyeho Westa namístě, nebo tentokrát opravdu přestřelil? Hlasujte v naší anketě! ■