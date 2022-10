Srdcervoucí zpověď: Štefan Margita popsal poslední okamžiky života Hany Zagorové (✝75)

Štefan Margita Michaela Feuereislová

Její stav se zhoršoval a lékaři Margitovi řekli, ať se připraví na nejhorší. On sám před svou milovanou Haničkou její stav tajil. Zagorová postupně ztrácela i chuť k jídlu, což nevěstilo nic dobrého... „Tvrdil jsem, že se nic neděje a že pan doktor říkal, že má lepší výsledky. To ji uklidňovalo,“ řekl Margita v rozhovoru pro ShowTime na CNN Prima News.

Margita se do nemocnice prakticky nastěhoval, aby byl své milované ženě nablízku. Ta o blížícím se konci neměla tušení. „Stále se vyptávala, co budeme dělat. Jestli půjdeme na Slavíka. Prostě netušila, že se to stane. Byla velice pozitivní, ale pak se to najednou začalo hodně zhoršovat. Hodně spala, chudinka. A víš, co je strašné? Zažívají to tisíce a tisíce lidí. Sedíš vedle milované osoby a víš, že třeba už zítra nebude. Je katastrofa na tohle čekat. Byl to pro mě nejhorší moment. To, že nemůžeš pomoct. Nikomu to nepřeju zažít,“ řekl Margita, který popsal i poslední okamžiky Hančina života.

„Ona zemřela v pátek, a ve čtvrtek kolem páté odpoledne se ještě probrala, koukla na mě a řekla: ‚Pusinku.‘ Pak už spala až do rána a v 11 dopoledne umřela,“ uzavřel. ■