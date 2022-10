Do společnosti tentokrát vyrazila v proklatě krátkých minišatech: Zpěvačka předvedla nohy v odvážném modelu

Elis Mraz Super.cz

Na písních Ivety Bartošové vyrůstala. Zpěvačka Elis Mraz (28) tak byla poctěna, že může jeden z jejích hitů na vzpomínkovém koncertě zazpívat. Do pražské Lucerny nedorazila ve velké róbě jako některé její kolegyně, ale zvolila proklatě krátké mini.

„Poslední dobou se snažím sehnat vždy něco narychlo, koupila jsem si je docela dopředu, nechala jsem se nalíčit,“ svěřila se zpěvačka, která sklidila na jevišti ovace za to, jak píseň od Ivety Bartošové zazpívala. „Sledovala jsem její pěveckou kariéru, zpívala jsem jako malá její písničky, je to pro mě čest, že mohu její písně zazpívat,“ prozradila Elis, která se nyní vedle hudby soustředí na studium.

„Plánuji písničky spíš až na příští rok. Aktuálně se připravuji na přijímačky na vysokou školu, takže se učím, začínají mi teď dva kurzy. Je to těžký obor, řekla jsem, že pokud se dostanu, tak to řeknu, s hudbou to nemá nic společného,“ dodala Elis Mraz. ■