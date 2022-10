Jak vybrat sedačku do atypického prostoru? Poradí vám designérka Jana Pařízková

Jak vybrat sedačku do atypického prostoru? Potkali jsme se s Janou Pařízkovou, jednou z předních českých designérek a krátce jsme ji vyzpovídali.

Zajímalo nás, jak přistupuje k návrhu sedaček do interiérů a proč spolupracuje s výrobcem Livelo.

Je o Vás známo, že jste zaměřena na detail a řešíte i ty nejdrobnější nuance?

Prostor musí odpovídat funkčním požadavkům klienta a ctít ergonomické zásady, ale pro mě je to strašně málo. Snažím se navrhovat interiéry, které jsou osobité, mají silný koncept, vyhýbají se banálním řešením, mají určitý specifický charakter, rafinovanost a zkrátka pokaždé, když do nich člověk přijde, cítí se znovu příjemně.

Pokaždé když přijdu do nějakého bytu, kde jsou pod zástěrkou minimalismu bílé zdi, bílé lamino, trocha dubového dřevodekoru a jedinou dekorací jsou barevné polštářky, které mají dohnat útulnost, cítím úzkost.

Sedačky v sobě mohou mít skrytý úložný prostor nebo být rozkládací na občasné přespání

FOTO: Livelo

Kdy jste naposledy řešila výběr sedačky do atypického prostoru?



Sedačky samozřejmě řeším velice často, téměř do každého projektu a docela často právě na míru. Když si vysníte sedačku o konkrétní délce, s konkrétní hloubkou sedu, výškou zad, výškou a šířkou opěrek, výškou a typem nožiček, a to vše ještě ve specifické látce a se zvoleným typem obšití, nic jiného než sedačka na míru Vám z toho ani nevyjde. Takto jsem např. s českým výrobcem Livelo realizovala naposledy pohovku do lounge zóny jednoho kancelářského zázemí. Nedávno předtím jsem s nimi řešila také interiér bytu na Letné. Zde jsme řešili na míru pohovku, postel i polstrování na lavici, tedy další přidaná hodnota toho, že materiály se na těchto prvcích vzájemně propisovaly. Kromě látek jsme zde používali i kůži v netradičním odstínu.

Realizace interiéru Praha 7, Letná. Sedačka na míru.

FOTO: Jana Pařízková

Zmínila jste spolupráci s českým výrobcem Livelo, proč právě oni?



Právě proto, že mi vždy vyjdou vstříc s mými požadavky. Řeší ty samé detaily jako já, samozřejmě i musí, protože musí zhodnotit, zda je lze konstrukčně a řemeslně provést. A přesto, že samozřejmě existují konstrukční limity a ráda si nechám poradit, vždy k mým zadáním a požadavkům přistupují maximálně proaktivně a s obrovskou snahou vyjít mi vstříc. Cítím od nich, že chtějí vyrábět hezké věci a nejít tou nejjednodušší a nejrychlejší cestou.

Zároveň je možné vidět u nich v showroomu mnohé naživo. Pro klienta může být užitečné vyzkoušet si např. tvrdost sedu nebo hloubku pohovky a lépe si tak představit, zda jim to takto bude vyhovovat. Disponují samozřejmě také velkým množstvím vzorníků potahových látek, z kterých je možné vybírat. Už jsme ale realizovali i zakázky, kdy jsem si dodala látku vlastní.

Celou pohovku či postel na míru lze u nich doplnit i dekoračními polštářky, kde si opět volíme naprosto všechny parametry na míru.

Sedačka na míru Livelo

FOTO: Jana Pařízková ■