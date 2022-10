Nový muž v životě Gábiny Partyšové: Jsem teď vztahově spokojená, usmívá se moderátorka

Gabriela Partyšová Super.cz

„Občas mě muži pozvou na kafe, já povětšinou vůbec nereaguji, protože se do něčeho takového nechci zaplést. Já jsem teď vztahově spokojená,“ svěřila se nám Gabriela Partyšová, kterou jsme potkali na relaxační masáži v centru Prahy. Moderátorka totiž odstartovala již třetí výzvu ve cvičení s názvem 100 dnů v pohybu a pravidelná regenerace je pro ni důležitá.

Své fanoušky motivuje právě skrze sociální sítě, a tak nás zajímalo, jak často ji tam muži oslovují.

„Občas se to děje. Občas si tam přečtu i něco, co bych si přečíst nechtěla. Když na Instagramu nebo jiných sociálních médiích vidím sprosťárny a sprostá slova, tak ty lidi mažu a zablokuji si je. Je to veřejné a nechci, aby to četli ostatní. Takže s nimi vždy rychle zatočím po svém,“ řekla Gabriela, která dle svých slov prožívá krásné období.

Na dotaz, zda v jejím životě někdo je, odpověděla: „Ano... Jsem teď moc spokojená.“ Kdo za jejím úsměvem stojí, si ale nechala pro sebe. Spolu s tím však dodala, že je zastánkyní klasického seznamování.

„Musím s tím člověkem mluvit. Dokonce nejsem typ člověka, co by se zamiloval okamžitě. Lásku na první pohled jsem nikdy nezažila. Většinou se zamilovávám až po čase, až proniknu blíž. Jsem v tom zpátečnická,“ dodala Gabriela, která poslední měsíce jen září. ■