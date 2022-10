Bohuš Matuš plánuje s manželkou dalšího potomka: Není už na cestě? Zpěvákova reakce pobaví

Bohuš Matuš Super.cz

„V září jsem vystupoval pětadvacetkrát, což jsem přehnal, protože to se nemá. Pak jsou unavené hlasivky a celý člověk. Hlavně mám rodinu, se kterou bych chtěl být. Vždycky přijedu až večer a obě už spí,“ svěřil se Super.cz zpěvák na vzpomínkovém koncertě na Ivetu Bartošovou v pražské Lucerně. „Teď navíc budu v muzikálu, kde budu mít hlavní roli, tak to budu pryč i přes den," dodal.

Pozitivum ale vidí v tom, že vydělá peníze. "Snažím se, střádám peníze, člověk v téhle době nikdy neví, co se bude dít. Chceme se i stěhovat, protože byt je nám už malý,“ svěřil se nám zpěvák, který by rád rodinu rozšířil o dalšího člena. Na otázku, zda se nechtějí stěhovat do většího kvůli tomu, že už je na cestě, s úsměvem odpověděl: „To se nikdo nedoví, ty můj kvítku medový.“

S prvorozenou dcerou oslaví zpěvák v prosinci druhé narozeniny a roli tatínka si velmi užívá. Radost mu dělá i to, že Natálka po něm zdědila hudební vlohy. „Zpívá a drží rytmus a tóny, tam to vidím hodně, zpívá si všude, to jsem jako malý dělal také, tak to má po mně,“ dodal Bohuš Matuš. ■