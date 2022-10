Martu Jandovou v muzikálu Okno mé lásky nečekejte. Mrzí mě to, ale musela jsem říct ne, přiznala zpěvačka

Petr Janda a Marta Jandová Profimedia.cz

„O tomhle muzikálu jsem hodně přemýšlela a nabízelo se to, byl i malinký nátlak, jestli tam budu, ale mám teď spoustu natáčení, a hlavně ty budoucí termíny představení zasahují i do jarních prázdnin, a tam už máme s Maruškou plány, tak jsem řekla ne. Ale na druhou stranu mě to mrzí, chtěla jsem ukázat Marušce, jak divadlo funguje, teď to nevyšlo, ale ukážu jí to někdy příště,“svěřila se Marta Super.cz.

Premiéru si ale rozhodně nenechá ujít. „Já mám ráda premiéry, a navíc tam hraje hodně mých kamarádů. Jsou to písničky mého táty, takže se těším, až pak po představení všichni přijdou do baru a připijeme si a dáme si s kamarády vínko,“ dodala talentovaná Marta Jandová. ■