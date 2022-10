Jedno dítě škrtil, druhé udeřil do obličeje, obviňuje Angelina Jolie v nové žalobě Brada Pitta

Angelina Jolie podala protižalobu na Brada Pitta. Profimedia.cz

Šest let po podání žádosti o rozvod vyplavaly na povrch nové detaily ohledně údajné potyčky mezi Bradem Pittem (58) a Angelinou Jolie (47) ze září 2016. Právě ta měla vést k rozvodu a už tehdy se spekulovalo, že nešlo o nic pěkného.

Angelina Jolie nyní podala protižalobu na Pitta ve věci soudního sporu o vinici Château Miraval, kterou si spolu před 10 lety pořídili. Protižaloba je reakcí na Pittovu žalobu z letošního roku, v níž herečku viní z porušení smluvních práv, protože prodala svůj podíl bez jeho vědomí.

V dokumentech, jejichž obsah nyní zveřejnilo Variety, právníci Jolie tvrdí, že diskuze s Pittovým právním týmem zkrachovaly poté, co po Jolie chtěli, aby podepsala dohodu o mlčenlivosti, ve které se zaváže, že nebude mimo soudní síň mluvit o Pittově fyzickém a emocionálním týrání, kterého se měl dopustit na ní a jejich dětech.

Hereččini právníci detailně popsali údajný incident, k němuž mělo dojít na palubě soukromého letadla. Manželé se měli začít hádat na toaletě letounu poté, co Pitt osočil Jolie, že je vůči jejich dětem až příliš nesmělá.

„Pitt ji popadl za hlavu a třásl s ní. Pak ji chytil za ramena a znovu s ní třásl, než ji natlačil ke zdi. Pak několikrát udeřil pěstí do stropu, načež Jolie opustila toaletu,“ stojí v dokumentech.

„Když se jedno z dětí ústně zastalo Jolie, Pitt se na něj chtěl vrhnout. Jolie ho ve snaze zabránit mu v tom popadla zezadu. Aby ji setřásl, natlačil se Pitt na sedačky a způsobil Jolie poranění zad a lokte. Děti statečně přiběhly na pomoc. Než bylo po všem, Pitt jedno z nich škrtil, druhé udeřil do obličeje. Některé z dětí prosily Pitta, aby přestal. Všechny byly otřesené, mnohé plakaly,“ píše se dále.

Po přistání si Jolie na letišti zařídila vlastní dopravu do hotelu pro sebe a děti. „Pak šla vzbudit Pitta, aby mu sdělila, že s dětmi jede do hotelu. Ten na ni znovu křičel a srazil ji k zemi,“ pokračuje znění. Není jasné, které děti se měly Jolie zastat a být napadeny Pittem. Od roku 2016 se nicméně spekuluje hlavně o nejstarším Maddoxovi.

Jak vyšlo najevo v srpnu letošního roku, Jolie stála za anonymním soudním sporem z roku 2016, ve kterém tvrdila, že byla napadena jejím tehdejším manželem v soukromém letadle. Sdělila FBI, že ji a její děti herec fyzicky a slovně napadl.

Agent ovšem dospěl k závěru, že nebudou podána trestní oznámení, což způsobilo, že Jolie anonymně podala žalobu na FBI týkající se zákonu o svobodě informací, aby získala dokumenty související s federálním vyšetřováním proti Pittovi.

V nové žalobě právník Jolie uvádí, že agent FBI, který obvinění vyšetřoval, došel k závěru, že vláda měla pravděpodobný důvod obvinit Pitta z federálního zločinu.

Pittův právní tým se k věci zatím nevyjádřil. Rozvod hvězdného páru se táhne už šest let. V srpnu letošního roku soudce oficiálně ukončil jejich manželský svazek a mohou vystupovat jako svobodní, než rozvod dovrší. Soudí se nejen o majetek, ale také o nezletilé děti. Ty chce Brad do střídavé péče, zatímco Angelina do výhradní. ■