Herečka Táňa Pauhofová porodila: Jsme rodiče, oznámila černobílým snímkem

Táňa Pauhofová s manželem Jonatánem Pastirčákem Profimedia.cz

Rodinu herečka založila s o deset let mladším manželem Jonatánem Pastirčákem. Právě on médiím potvrdil, že bude otcem. „Ano, je to fantastická zpráva. Těším se, že budu otec,“ řekla mladý muzikant v dubnu slovenskému deníku Plus 7 dní.

„Zatím se cítím výborně. Mám lepší i horší dny, ale celkově jsem v očekávání a šťastná,“ řekla Super.cz se herečka na konci srpna.

Začátek těhotenství měla náročnější, i proto, že plnila pracovní povinnosti, ke konci se vše zharmonizovalo. „Myslím si, že nejsem výjimečná v tom, že bych to měla jiné než ostatní těhotné ženy. Byly i velmi těžké dny, ale věřím, že to bude s perfektním závěrem,“ uvedla Pauhofová. ■