Bude Victoria Beckham brzy babičkou? Nevinná fotka vzbudila velkou pozornost

Brooklyn Beckham a Nicola Peltz nechyběli na týdnu módy v Paříži. Profimedia.cz

Sedmadvacetiletá Nicola se v úterý podělila o několik záběrů z oslavy narozenin svého bratra Bradleyho, kde pochopitelně Brooklyn nemohl chybět. Na jedné z fotografií přitom Nicola sedí manželovi na klíně a ten jí, podle mnohých ‚ochranitelsky‘, drží bříško. Těžko říct, zda si gesto lze skutečně vysvětlovat způsobem, jakým si jej vykládají některá média.

Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že by se slavní Beckhamovi stanou babičkou a dědou. Dosud se přitom hojně hovořilo o údajných neshodách mezi Victorií a její snachou.

Mluvilo se o Nicolině neochotě nosit módní kousky navržené tchyní, ale i nepříjemnosti, která se měla odehrát na dubnové svatbě Nicoly a Brooklyna na Floridě, kdy zpěvák Mark Anthony ve svém svatební proslovu opěvoval kvality Victorie a Nicola se cítila být na druhé koleji.

Ať je to, jak je to, v pátek Brooklyn s Nicolou dorazili na Victoriinu přehlídku konanou v rámci pařížského týdne módy, což prý značí, že by mělo být vše na dobré cestě. ■