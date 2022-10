I mistr tesař se někdy utne. Anebo taky ne: 5 slavných, kteří sami sdíleli své nahé fotografie

Tito slavní se podělili o své nahé snímky sami. Foto: Super.cz/Profimedia

Celebrity si většinou dávají velmi dobrý pozor, aby světlo světa nespatřily jejich nahé fotografie. Pokud nejde o herce, kteří by za to dostali slušně zaplaceno, nazí se jen tak někde neukážou. Pak jsou ale takoví, kterým se to omylem podařilo, nebo naopak tací, kteří s tím ukázat se, jak je pán bůh stvořil, nemají problém. Kteří to jsou?

Tommy Lee

Slavný bubeník a bývalý manžel Pamely Anderson Tommy Lee je kapitola sama pro sebe. Poté, co v 90. letech obletělo svět jeho domácí erotické video s hvězdou Pobřežní hlídky, vlastně není na hudebníkovi nic, co by veřejnost ještě neviděla. O 30 let později se tak rozhodl, že obšťastní svou chloubou Twitter, kde sdílel záběr na svůj penis. Ostatně už v roce 2004 se nechal slyšet, že si je dobře vědom toho, že je v rozkroku obdařen. Nemá se tedy za co stydět.

Cardi B

V roce 2020 Cardi B (29) omylem sdílela na svých Instastories snímek nahoře bez. Fanoušci pochopitelně začali šílet a rapperka si rychle uvědomila, co natropila, a fotku smazala. Na Twitteru se pak nechala slyšet, že šlo o trapný omyl, na který už ani nechce myslet. Rozhodně se jím ale netrápila moc dlouho, ostatně, jak sama dodala, bývala striptérkou, takže nejen její poprsí viděla minimálně polovina New Yorku.

Usher

Psal se rok 2016, když se zpěvák Usher rozhodl podělit na Snapchatu o nahý snímek ze sprchy. Byl v podstatě stejně laděný jako fotka Tommyho Lee, přímý záběr na penis. Ten se sice zpěvák pokusil zakrýt emotikony, smajlíci na to ovšem byli krátcí. Snaha se nicméně cení.

Ulrika Johnsson

Moderátorka Ulrika Johnsson se nebojí sdílet své nahé snímky. Obvykle ale nedává na odiv intimní partie. Naneštěstí se i jí podařilo v roce 2021 vystavit na Instagramu bradavku. Dle popisku fotky z postele se dokonce zdálo, že to udělala schválně. Její dcera však začala zuřit a fanoušci rovněž nešetřili kritikou. Ulrika si tak později nasypala popel na hlavu s tím, že šlo o neuvážený omyl a nechtěla nikoho urazit.

Liam Payne

Bývalý člen skupiny One Direction Liam Payne se často chlubí snímky břišáků. V roce 2019 ovšem stáhnul deku příliš nízko. Navíc to vypadalo, jako by u toho sám sebe osahával. Nakonec snímek smazal a fanoušci tak vydedukovali, že šlo o omyl. I tak jim ale zlepšil den. ■