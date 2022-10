Se svou životní láskou strávila 25 let. Hvězdu Ulice ale balil i Miloš Zeman!

Ilona Svobodová Super.cz

Herečka mj. zavzpomínala na období, kdy se jí dvořil nynější prezident Miloš Zeman. Byl prý vtipný. „Balil mě, mohla jsem být první dáma, ale odmítla jsem, protože jsem pak odjela už s Petrem Skoumalem,“ řekla v talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Hudebník Petr Skoumal byl její životní láskou, rozdělila je až jeho smrt. „S Petrem Skoumalem jsme byli 25 let, vzniklo to tady (ve Švandově divadle - pozn.), hrály se tu zakázané hry. A on chodil ke klavíru hrát ty zakázané písničky,“ vzpomínala.

Super.cz se pak hvězda Ulice či jedna z tváří divadla Studio DVA svěřila, že je aktuálně nezadaná. "Po zkušenostech z minulosti už určitě neříkám nic o partnerech a milencích," dodala Svobodová. ■