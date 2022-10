Po zhlédnutí už nechcete, aby se na vás někdo usmíval. Nejděsivější horor současnosti, popisují diváci nový snímek

Tenhle úsměv vás bude pronásledovat hodně dlouho. Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

„Pokaždé, když se teď na mě na ulici někdo usměje, úplně nadskočím,“ postěžoval si jeden z diváků na Twitteru. „V práci jsem se otočila na kolegyni, která se usmívala, a málem jsem spadla ze židle,“ popsala vtipný zážitek další divačka. A není se čemu divit.

Následující odstavec obsahuje spoilery.

Snímek pojednává o psychiatričce Rose Cotter v podání Sosie Bacon, dcery Kevina Bacona, které traumatické události způsobí, že ji začnou pronásledovat lidé s démonickými úsměvy na tvářích, které vidí jen ona. Na to, co za děsivými úsměvy vězí, a jak to s hlavní postavou dopadne, se budete muset zajít podívat do kina.

Kromě lekavých scén, které divák sice čeká, ale stejně ho vždycky vyděsí, je hojně ceněn právě herecký výkon Bacon. Ale pokud se obsazených herců zeptáte, která scéna pro ně byla nejnáročnější, odpověď vás možná zaskočí.

Nešlo totiž o žádnou z děsivých nebo lekavých scén. „Nejtěžší byla scéna, když se Sosie vcházíme do domu a kolem nás probíhá kočka,“ přiznal pro UNILAD Jessie T. Usher, jenž ztvárnil postavu Trevora.

„Bylo to nesmírně zábavné, ta kočka si prostě dělala, co chtěla. Sosie se opravdu soustředila, snažila se hodně intenzivně zůstat v roli, a pak vidíte za kamerou trenéra mazlíčků, jak na kočku dělá čičí, aby šla, kam je třeba,“ smál se herec.

Alespoň že tedy aktérům bylo při natáčení do smíchu, diváci totiž z kin s úsměvy na tvářích zrovna neodcházejí.