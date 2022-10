Říkají mu Johnny Depp z Wishe a dělají z něj alkoholika. Soutěžící z MasterChefa se nad kritikou diváků jen baví

Adam Willant v soutěži MasterChef Česko Foto: Voyo.cz

Když totiž připravoval rizoto, vyprázdnil u toho hned dva džbánky s vínem. Na tom by nebylo nic divného, kdyby do sebe Adam jeden ze džbánků rovnou nenaklopil. „Adame, vy jste dal dva džbánky vína do toho rizota?“ divil se Kašpárek. „Jeden jo, ale druhý zahučel do mě,“ přiznal se prostořeký Adam. „To nemyslíte vážně?“ zpražil ho porotce.

Adam si ale stál za tím, že zmizely maximálně dvě decky vína, což je u vaření naprosto normální. Fanoušci se do něj ale ihned začali navážet na sociálních sítích. Z Adama udělali rovnou alkoholika. To on sám ale rázně odmítá!

„Já si tyhle komentáře hrozně užívám, a jestli ze mě někdo dělá alkoholika, tak to mě vlastně baví. Já vím, že nejsem, a že si to víno můžu užít, dám si skleničku dvě obden. Tahle kauzička kolem vínka, to je spíš k zasmání, mně to přijde super,“ nedělal si z negativních komentářů hlavu Johnny Depp z Wishe.

Toho přezdívka od fanoušků pobavila. „Nelichotí mi to ani mě to neuráží. Ale to spojení Johnny Depp z Wishe mi přijde skvělé, já jsem se tomu smál třeba pět minut v kuse,“ přiznal se Adam, jenž ale přiznal, že si komentáře na internetu čte.

„Občas na tom fakt ujíždím, že strávím hodinku denně nad těmi komentáři, asi bych neměl, ale já si to neberu osobně a všechny zdravím, i ty, co mě nesnáší,“ řekl na TV Nova.

Určitě si tak přečetl i komentáře fanoušků, kteří jeho novou přezdívku nechápou. „Namyšlený frajírek. A Johnny Depp? O tom maximálně tak sní a probouzí se s rukou v nočníku,“ zněl jeden z komentářů. „Mě úplně irituje to srovnání s Deppem. Chudák Depp, takový fešák a srovnávají ho s takovým...ehm...,“ nebrala si servítky jedna z divaček.

Adam tak má štěstí, že ho pročítání komentářů baví a nezpůsobuje mu žádnou újmu... ■