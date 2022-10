Katy Perry kritizují za 10 let starou píseň: Nemá úctu, měla by se omluvit, volají fanoušci

Katy Perry ostře kritizují za zmínku Jeffreyho Dahmera v písni Dark Horse. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Netflixový seriál Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera skutečně otřásá diváky. A to dokonce natolik, že se pustili do zpěvaček, které použily jméno proslulého sériového vraha ve svých písních. Ačkoliv písně vydaly už před lety, kritika se na hlavy Katy Perry (37) a Keshy (35) sesypala až nyní, když streamovací gigant příběh jednoho z nejkrutějších sériových vrahů v historii oprášil.

'She eats your heart out like Jeffrey Dahmer' (Sní tvé srdce jako Jeffrey Dahmer - pozn.) rapuje Juicy J ve veleúspěšné písni Katy Perry Dark Horse z roku 2013.

Kesha zase použila jméno v písni Cannibal z roku 2010. Celý text je o kanibalismu a o tom, že zpěvačka jí kluky, i když to pochopitelně nemyslí doslova, načež fanoušky speciálně rozlítila část, v níž zpívá, že pokud chlapec bude příliš sladký, odstraní ho jako Jeffrey Dahmer. 'Be too sweet and you'll be a goner. Yeah, I'll pull a Jeffrey Dahmer. '

„Vždycky mě rozlítí, když slyším v rádiu hit Dark Horse, a přepínám stanici. Je to tak neuctivé k rodinám obětí. Doufám, že na ně budou lidé pamatovat při sledování Netflixu. Je mi líto vaší ztráty,“ vzkázala jedna z uživatelek Twitteru a řada dalších s ní souhlasila.

„Proč za to Katy nikdy nikdo nekritizoval? Romantizuje jeho ohavné, nelidské činy, je mi z toho špatně. Měla by se omluvit,“ myslí si další.

„Říkal jsem si, že je mi to jméno povědomé. Znám ho z písně Cannibal od Keshy. Okamžitě ten song mažu ze svého playlistu,“ nechal se slyšet pro změnu kritik druhé zpěvačky.

Další ale oproti tomu podotýkali, že písně vyšly před 12 a téměř 10 lety a staly se z nich hity, aniž by jejich obsah někoho pohoršoval. A že je trochu trapas, že to kritici řeší až nyní a jednoduše proto, že je Jeffrey Dahmer velké téma díky novému seriálu.

Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera zkrátka budí velké emoce. Seriál je opěvován diváky, ale i kritiky nejen díky vynikajícímu zpracování, jež budí hrůzu, ale především díky hereckému výkonu představitele Dahmera Evana Peterse, který se v roli opravdu překonal a sám ji nazval nejtěžší v životě.

„Byla to opravdu síla ztvárnit někoho, kdo na povrch působil normálně, ale skrýval tak šokující tajemství. Je až neskutečné, že k takovým věcem došlo. Přišlo mi důležité, z respektu k obětem a jejich rodinám, zachytit příběh autenticky,“ uvedl k projektu pro Netflix.

Samozřejmě ale emoce budí především fakt, že seriál zachycuje příběh Kanibala z Milwaukee, který se opravdu stal. Ten v letech 1978-1991 zabil 17 mužů. Své oběti po smrti sexuálně zneužíval, rozřezal a části jejich těl si schovával, některé pak jedl. Své zločiny fotografoval, fotil i těla obětí v různých fázích rozkladu.

Už jste zhlédli Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera? Přijdou vám texty zpěvaček s odkazem na sériového vraha nevhodné a neuctivé? Hlasujte v naší anketě! ■