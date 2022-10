Sexy seriálový herec vyrazil fanynkám dech obnaženým selfíčkem. Fotka však měla jediného adresáta

Robert Urban Super.cz

Roberta Urbana (36) mohou diváci aktuálně vídat na obrazovkách jako soudce Petra Kříže v primácké ZOO. Stejně jako v předchozích projektech na něj fanynky reagují velmi kladně a označují ho za jednoho z nejvíc sexy herců. Jak tyhle komentáře vnímá on sám? „ To jsou jen pomluvy ,“ řekl se smíchem Super.cz.

Názory divaček Urban podpořil ještě velmi žhavou fotkou do půl těla, na níž ukázal dokonalý pekáč buchet, což fanynkám vyrazilo dech. Na Roberta jsou totiž zvyklé spíš v soudcovském taláru. „To mělo jasného adresáta a byl to spíš spontánní nápad.“ Herec měl na mysli svoji přítelkyni Andreu, se kterou chodí už čtyři roky.

Na svém těle ale poctivě maká. „Snažím se cvičit pravidelně, zatím tedy třikrát týdně a stačí to.“ Na zásadně zdravou životosprávu ale zase tak nedbá a občas si zahřeší. „Dneska jsem měl třeba hranolky, hlad je prostě někdy neúprosný,“ dodal fešák, známý také z První republiky, Ordinace v růžové zahradě nebo Tváře.

S Urbanem jsme si povídali na charitativní akci Běhejme a pomáhejme útulkům. V letošním ročníku se vybralo přes 134 tisíc korun, které poputují opuštěným pejskům. Sám herec ale psa z důvodu pracovní vytíženosti nemá.

„Já mám poslední rok doma kocourka. Když jsem byl malý, tak jsem psa chtěl, ale dostal jsem jen psa na baterky. Ale je to dobře, asi by to nedopadlo nejlíp. Vzhledem k práci, kterou dělám, a tomu, že nejsem moc doma, si to nedokážu představit. I ten kocourek je někdy doma sám, ale ten se o sebe dokáže postarat,“ dodal Robert Urban. ■