Kamila Nývltová dva měsíce po rozchodu jen září: Objevil se snad v jejím životě už nový muž?

Je to přes dva měsíce, co Kamila Nývltová (33) oznámila rozchod. Po pěti letech se s partnerem Pepou rozhodli jejich vztah ukončit a zpěvačka je opět single. Kdo by si myslel, že bude sedět doma a smutnit, byl by na omylu.

Zpěvačku jsme potkali na vzpomínkovém koncertě na Ivetu Bartošovou, kde vypadala naprosto fantasticky a jen zářila. „Celý život jsem Ivetu obdivovala, protože jsem na ní vyrostla. Jako malá jsem na ni tančila, byla mým velkým vzorem, měla jsem všechny její CD a kazety a poslouchala jsem ji ještě ve walkmanu. A měla jsem ji moc ráda,“ svěřila se před koncertem Kamila, která zpívala hit Nekonečná.

Aktuálně se Kamila věnuje zejména práci a přípravám nového alba, které bude plné zamilovaných písní. Nás zajímalo, zda se už v jejím životě objevil po rozchodu někdo nový, komu by je mohla věnovat.

„Zamilované písně k té branži a životu zpěvačky patří. Veškeré pády, prohry a štěstí se objevují v písních a většinou tam je vždy ta láska. Já jsem ráda, že to mohu vyzpívat. Díky tomu, že připravuji Sváteční koncert na 10. listopadu, tak nemám ani šanci myslet na to, co bylo, nebo smutnit. Vyrovnala jsem se s tím, život jde dál a soustředím se jenom na práci,“ svěřila se Super.cz Kamila, která nyní vztah neplánuje.

„Práce, plný diář a jestli přijde do budoucna nějaký chlap, tak kdo ví. Nějak to ale neplánuji a moc se do toho nehrnu,“ dodala zpěvačka s tím, že si počká na toho pravého. „Doufám, že si mě ta láska taky najde,“ uzavřela s úsměvem Kamila Nývltová. ■