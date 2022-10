Petra Nesvačilová konečně ukázala tatínka svého dítěte. A pochlubila se těhotenským bříškem

Petra Nesvačilová Super.cz

"Já mám ráda práci. Jsem docela rychlá, kreativní, takže dobrý. Mě to baví, pro mě to je radost," prozradila Super.cz nastávající maminka. "Jak to herectví, režie, psaní, nebo ten diář, to jsou všechno super věci," usmívá se Petra.

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, herečka má o sobě jiné mínění. "Já si myslím, že jsem docela zlenivěla. Člověk spíš ty věci dělá rychleji," míní spoluautorka diáře a přiznává, že diář je vlastně její první miminko a to druhé přijde na svět co nevidět.

"Máme společné dítě s Haničkou Vagnerovou, což je náš diář. To je prostě už jednička, která je na světě, a pak přijde další," směje se Nesvačilová, kterou dorazil na pražský křest podpořit i její partner a otec miminka, a vůbec poprvé se tak ukázal na akci plné médií. ■