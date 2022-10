Prý to nemá zapotřebí, ale složenky se neptají. Tomáš Klus si zahrál v seriálu. Na place ho vítala i pohublá Tomicová

Tomáš Klus s Jitkou Sedláčkovou a Pavlou Tomicovou (vpravo) FTV Prima

S hraním v seriálu nemá Tomáš Klus žádný problém, ač to nikdy neměl tak úplně v plánu. „Za chvíli se budu účastnit věci, o které jsem nikdy netušil, že se jí budu účastnit, a to je seriál. Hodně lidí mi říká, že to nemám zapotřebí, ale mám. Doba je taková, že kultura je seškrtávána z rozpočtu jako první, lidi nechodí na koncerty a musíme dělat něco, co umíme,“ řekl Super.cz Klus, který je jinak především zpěvákem.

„Já opravdu neumím dělat takové ty „sexy chlapárny“ jako stavět dům nebo něco opravit, ať už je to elektrika nebo instalatérství. Na to jsem úplně levej. Když jsme stavěli dům, tak mě naši dělníci prosili, ať jim nepomáhám. A věděli proč, protože to pak po mně museli vždycky předělávat,“ prozradil zpěvák.

„Takže musím dělat to, co umím, a vlastně se na to těším, protože jsem se teď muzikálem Branický zázrak docela rozehrál a zjistil jsem, že mě to hrozně baví. Takže nyní se rozjela ozubená kolečka seriálu, v říjnu začínáme zase hrát Branický zázrak. Pak nás s Darinkou Burianovou čeká natáčení klipu k písni Mariím, která opěvuje ženy a ženství a mateřství. A zároveň jsem dodělal další desku, ale na té budu pracovat velmi pozvolna. Nechci své případné posluchače zahltit milionem nových témat,“ dodal Klus, který už letos vydal dvě desky a zároveň podporuje nejrůznější ekologická témata včetně zálohování lahví.

„Já miluju život, a když ho člověk prožívá intenzivně a sbírá z něj inspirace a pak o nich píše, tak vlastně je pořád o čem psát. A já jsem sdílný, rád nabízím svoje prožitky ke sdílení a pak je konzultuji se svými posluchači, protože je to velmi inspirativní. Každý z nás má unikátní úhel pohledu na svět. Takže jsem v tomto ohledu plodný, ale musím se malinko mírnit. To je jako s dětmi, člověk zjistí, že tři už stačí a nemusí být rekordman úplně ve všem,“ smál se zpěvák, jenž má s manželkou Tamarou dceru Josefínu (9), syna Alfréda (6) a dceru Jenovéfu (5). ■