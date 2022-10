Tři roky před šedesátkou vypadá fantasticky: Slovenská diva Sisa Sklovská prozradila svůj trik, jak se udržuje ve formě

Sisa Sklovská Super.cz

„Velmi často jsme spolu zpívaly, byly jsme kamarádky, kolikrát jsme spolu vůbec neměly být v šatně, ale byly jsme spolu. Byla to úžasná, příjemná a optimistická osoba,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. Před začátkem programu dorazila zpěvačka v trendy džínové soupravě, aby se pak v průběhu večera mohla převléknout do rudých šatů, ve kterých dala na odiv své nohy a štíhlou figuru. Svůj tip na to, jak se stále udržovat ve formě, nám známá Slovenka prozradila: „Mám rušný život, dávám pozor na určitá jídla. Už dávno nekombinuji stravu a dávám pozor na to, aby to bylo stále dobré,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

Během posledních dvou let podstoupila Sisa hned několik operací, a jak sama říká, dala si tělo do pořádku. „Dělám si srandu a říkám, že jsem byla na STK, postarala jsem se o to, o co jsem musela,“ svěřila se Sisa s tím, že nyní naplno vystupuje a chystá velkou show, na kterou se nyní připravuje. ■