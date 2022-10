55 let od uvedení první cimrmanovské hry Akt. Herce sžírala obrovská tréma. A čemu se divila Svěrákova manželka?

Ladislav Smoljak Akt režíroval, Zdeněk Svěrák ke hře napsal scénář. Foto: Petr Hloušek, Právo

Z děje premiérové hry naznačíme pouze toto: Malíř Žíla a jeho žena si pozvali na návštěvu tři muže, aby jim vyprávěli svůj životní příběh, a především si položili základní otázku: Proč nebylo nikdy dokončeno převratné malířovo dílo Akt?

Seminář z nouze

Všichni víme, že jde o dokonalou mystifikaci, ale tou se teď nebudeme zabývat. Podle původního plánu měly být při premiéře nového divadla uvedeny dvě jednoaktové hry, z nichž jednu měl napsat Zdeněk Svěrák a druhou další z cimrmanologů Jiří Šebánek (✝77). Jenže ten svou hru, nazvanou Domácí zabijačka, nestihl včas dokončit, a proto bylo nutné plán změnit. Prostor Šebánkovy hry tak vyplnil pseudovědecký seminář o Cimrmanově životě a díle.

V něm se diváci mimo jiné dozvěděli, že hra se za Cimrmanova života dávala jen jednou, a to v roce 1913 u příležitosti otevření restaurace Labuť v Tanvaldu. Hra ale u diváků zcela propadla. V roce 1967 ji Zdeněk Svěrák podle svých slov „adaptoval“ pro účely nového souboru a pro jeviště Malostranské besedy.

„Má adaptace posunula hru do současnosti, jinak jsem nedělal podstatnějších změn, až na dva případy: Na str. 12 místo 'bouchnu' dávám výstižnější 'praštím' a na str. 19 místo Žílova zvolání 'Chlapci, táhněte zase po svých' dávám výmluvnější 'Chlapci, mám z vás radost',“ napsal Svěrák o své „adaptaci“.

Soubor měl trému

Po tomto semináři tedy následovala Svěrákova (resp. Cimrmanova) hra Akt, která měla nejprve zkušební premiéru pro rodiny a známé, a teprve poté byla představena široké veřejnosti. A to právě 4. 10. 1967. Vstupné na neznámý soubor činilo 15 korun a herci měli takovou trému, že si museli vzít léky na uklidnění.

Za zmínku zcela jistě stojí, že když pak Zdeněk Svěrák odemykal doma dveře, manželce řekl, že příště už to bude lepší, protože už nebudou tak nervózní. A ona mu odpověděla: „Neblázni, vy to chcete hrát ještě jednou?“ Ani jeden z nich tehdy netušil, že budou – a ne jednou. Už před pěti lety měl za sebou Akt 750 repríz, ale některé z dalších her si odbyly i 1000. reprízy.

Čepelkova Žílová nemá chybu!

Mimochodem, milovníci cimrmanovského humoru dobře vědí, že originální formu (seminář o Mistrově životě a díle + hra) udržují v Divadle Járy Cimrmana dodnes. Každopádně Akt patří ke hrám, na něž se chodilo (a chodí) klidně i několikrát, a to především kvůli jedinečným kreacím matky Žílové v neopakovatelném podání Miloně Čepelky (86). Postavu Žílové přitom původně zkoušela hrát první režisérka souboru Helena Phillipová (✝66).

„Pak ale zmoudřela a uvědomila si, že by bylo lepší, kdybychom zůstali pánským souborem,“ řekl Svěrák v roce 2017. A tak už to i zůstalo. Čistě pánské obsazení hereckého souboru, které musí zvládnout i výrazné ženské role, uvedlo na jeviště během 55 let celkem 15 her.

Ani jedna z nich nezmizela z repertoáru, a co víc: Některé se dokonce hrají v angličtině – uvádí je Cimrman English Studio. Například Akt v podání profesionálních anglických herců žijících v Česku měl premiéru 29. března 2019. ■