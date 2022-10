Vrhá se snad naplno do herectví? Tomáš Ujfaluši se blýskne v seriálu vedle své nadané dcery Kateřiny

Tomáš Ujfaluši s dcerou Kateřinou FTV Prima

Při natáčení měl Tomáš dvojnásobnou radost. „Jelikož v seriálu hraje moje dcera Kačka, tak jsem tam s ní jezdíval. Znám producenta Tomáše Vicana i režiséra Petra Kolečka. Je to velký fanoušek Sparty, tak jsme se potkávali… Slovo dalo slovo, a já se tak v jednom díle objevil v epizodní roličce,“ svěřil se.

A jak se mu natáčelo? „Bylo moc fajn seznámit se s herci, které znáte jen z televize. Samozřejmě, že padlo pár vět o fotbale, jsme přece jen fotbalový a hokejový národ. A to moje herectví? No, malou trému jsem měl. Člověk se soustředí, aby to nepopletl, nepřeřekl se nebo to nějak nepokazil.“

Pro fotbalistu to není poprvé, co si zahrál v seriálu. Na jaře letošního roku se objevil i v nováckém seriálu Ulice. Herectví ale přece jenom raději přenechá své dceři. „Jsem na ni pyšný. Moc jí to hraní baví a díky ní vlastně dostávám nabídky. Moc ráda zpívala, teď se věnuje herectví, ale mám obavy, že až jí přestanu dělat taxikáře, moje herecká kariéra uvadne,“ doplnil se smíchem Tomáš Ujfaluši. ■