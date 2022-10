Moderátor Aleš Cibulka prožil hotové peklo: Po výpovědi byl měsíce zavřený doma, pak musel bojovat o život

Aleš Cibulka Herminapress

„Jel jsem na plný plyn, téměř bez jediného dne volna. A právě to si nakonec vyžádalo svou daň – „syndrom totálního vyhoření“, tedy celkové vyčerpání organismu z přepracování. Jednoho dne po návratu z rodného Chodova, kde jsem před tím moderoval akci, jsem přišel domů a oznámil svému partnerovi Michalovi, že se vším končím, všude dávám výpověď a všechno ruším,“ svěřil se ve 13. komnatě Aleš Cibulka.

Když se po téměř roce začal vracet k normálnímu životu, osud mu přihrál do cesty další těžkou zkoušku. U té se hrálo doslova o čas. Pokud by nepřišel k lékařům včas, zemřel by. „Byla to akutní divertikulitida: onemocnění střev, které, pokud by se ihned neřešilo operativně, skončilo by fatálně,“ šokuje moderátor.

Jeho kariéra si tak už podruhé vyžádala stopku na plné čáře. „Ze dne na den jsem musel všechno zrušit! Okamžitě jsem musel na operační sál. Břicho mi zdobilo 24 stehů, hodně jsem zhubl. Ale přežil jsem,“ vypráví dojemně. „Jak se říká, vše špatné je pro něco dobré, a tohle bylo dobré k tomu, abych se zastavil,“ dodává Cibulka, jehož 13. komnatu tuto středu večer odvysílá Česká televize. ■