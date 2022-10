Známá zpěvačka přiznala, že fyzicky napadla kolegyni a pak ji vykopli z kapely!

Attomic Kitten Profimedia.cz

Ve své nové knize Whole Again popsala zpěvačka Kerry Katona (42) incident, který předcházel jejímu vyhazovu z kapely Attomic Kitten, která ji v minulosti proslavila. Kerry v knize přiznala, že není hrdá na to, že fyzicky napadla svoji kolegyni Natashu Hamilton, ale že byla naprosto rozzuřená, když ji osočila z něčeho, co nebyla pravda…

Zpěvačka známá mimo jiné z řady britských televizních show popsala, že když byla s dívkami z kapely Natashou Hamilton a Michelle Heaton zastupující Liz McClarnon na turné po Austrálii a Novém Zélandu, jednoho dne to přehnaly s alkoholem. A to dokonce tak moc, že Michelle odvezla sanitka do nemocnice a v podrušeném stavu ji kdosi vyfotil, načež se fotka dostala do médií.

Natasha z incidentu obvinila Kerry, což vyústilo ve vypuknutí potyčky mezi oběma zpěvačkami.

„Dostali jsme se do pořádné bitky. Nejsem hrdá na to, že se to změnilo ve fyzický boj, ale byla jsem naprosto vytočená, že mě obviňuje z něčeho, co jsem absolutně neudělala,“ popisuje Kerry ve své knize.

„Jednala jsem nepříčetně. Vystartovala jsem na ni přede všemi. Nakonec mě zamkli před hospodou, tak jsem se pokusila vyrazit dveře, abych se dostala zpátky dovnitř. Byla jsem strašně naštvaná,“ vysvětlila.

Kerry bylo pouhých osmnáct, kdy se připojila ke skupině, ale už po dvou letech ji v roce 2001 opustila. Následně se s kapelou daly dohromady v roce 2012, ale po pěti letech následoval další odchod. Přesto by se ráda do skupiny vrátila.

„Není lepší pocit, než být před publikem se svými kamarádkami, zpívat písničky a tančit. Šla bych hned, kdyby mě chtěly zpátky,“ přiznala pětinásobná maminka Katona, která si zároveň postěžovala, že ji kolegyně vynechaly ze znovuobnovení kapely v roce 2021, když nahrály novou verzi jejich hitu Whole Again z roku 2000 nazvanou Southgate You’re The One.

„Nikdy jsem nebyla požádána, abych se toho účastnila. Nevím proč. Mám pocit, že mě nemají rády,“ přiznala v té době Katona magazínu OK!. ■