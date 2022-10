Neuvěříte, která celebrita dostala největší honorář za účast v reality show: Přijde si na 25 milionů!

Poznáváte legendu 80. let, která se účastní populární reality show? Profimedia.cz

Nejvyšší honorář v historii za účast v úspěšném zahraničním formátu reality show zaměřené na slavné tváře s názvem I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! získala jedna hudební hvězda z osmdesátek. Tipnete si, která by to mohla být?

Dnes jednašedesátiletý zpěvák podepsal smlouvu s tvůrci soutěže za odměnu milion dolarů, což dělá v přepočtu více než 25 milionů korun. Onou ikonou je zpěvák Boy George! Ten proslul se svou kapelou Culture Club. Mezi jejich nejznámější hity patří hlavně Karma Chameleon nebo Do You Really Want To Hurt Me.

Zpěvák, jenž se zapsal nezapomenutelně do pamětí i svým zženštilým vzezřením, barevnými vlasy a výrazným líčením, se tak vydá do australské džungle i s ostatními soutěžícími, kde se bude soutěž natáčet.

„Je skutečně vzrušující, že jsme se dohodli s Boy Georgem. Už je to dlouho, co jsme tu měli velkou globální hvězdu a on nepochybně přitáhne diváky,“ řekl zdroj ze štábu pro Daily Mail.

Natáčení se tak vrací do Austrálie poprvé po třech letech poté, co se konala na zámku Gwrych v severním Walesu kvůli cestovním omezením spojeným s pandemií covidu-19. ■