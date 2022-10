Sesadí Lucie Vondráčková z pomyslného trůnu Agátu? Zdá se, že její vztah s mladičkým zápasníkem bude tím nejsledovanějším v zemi

Lucka Vondráčková má novou lásku... Foto: Jaroslav Fikota

Poté, co obletěla Česko zpráva o tom, že Lucie Vondráčková (42) randí se zápasníkem MMA Zdeňkem Polívkou, který je o osmnáct let mladší než ona, se může zdát, že právě tento vztah se stane tím nejsledovanějším v zemi. Možná tak z pomyslného trůnu sesadí Agátu Hanychovou (37) a Jaromíra Soukupa (53).

Nový zpěvaččin vztah totiž vzbudil vášnivé reakce lidí. „Doufám, že se Lucka nezařadí mezi ženy, které svým milencům mohou být matkami. Vždy jsem Lucku měla ráda, mám stejně starou dceru. Někdy mám pocit, že Lucka jde do vztahu hlavou, jenom aby nějak ublížila ex,“ napsala jedna ze sledujících a tím začala lavina komentářů.

„Chudák, zase šlápla vedle,“ rýpla si další žena v komentáři. Naštěstí ale jsou i tací, kteří to oblíbené zpěvačce přejí. „Jen ať je šťastná, však si to taky holka zaslouží,“ píší jiní a další její volbu vehementně hájí: „Ať jsou spolu, do jejich vztahu nikomu nic není.“ ■