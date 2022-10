Slavná česká blogerka přiznala vážnou nemoc! Tohle neměl nikdy nikdo na jejím těle vidět

Veronika Biasiol Michaela Feuereislová

"Strašně dlouhou dobu jsem něco chtěla říct. Něco jsem doslova skrývala, nebyla jsem s tím ztotožněná. Denně jsem to zakrývala. Čtyři roky s tím žiju. Začala mi autoimunitní nemoc. Spustila se mi nemoc jménem vitiligo," prozradila Veronika.

"Čtyři roky na sebe patlám filtry, samoopalováky, make-upy. Mám to úplně všude. Je to úbytek pigmentu, fleky na těle," upřesnila blogerka a v plavkách ukázala se slzami v očích, kde všude se nemoc projevila.

"Mám to na rukou, prsou, dekoltu, nohou, na zadní části těla to nemám. Poprvý si na dovolené povoluju se odhalit, nepatlat se make-upem, je to hrozně osvobozující. Vlastně je to i ozdravný proces," upřesnila Veronika.

Autoiminutní nemoc zvaná vitiligo je neinfekční kožní onemocnění projevující se výskytem bílých skvrn na kůži či sliznicích. Nemoc postihuje 0,5-2 % populace. Tuto nemoc má například světová topmodelka Winnie Harlow.

"Vyzkoušela jsem všechno, léky, fototerapie, mastičky," prozradila o léčbě Biasiol s tím, že poslední rok už nemoc nepostupuje a další bílá místa se neobjevují.

"Každý z nás má něco, za co se stydí. Já se strašně dlouho styděla. Ale už to mám zpracované. Je to součást mě, mojí osobnosti. Jsem šťastná, že jsem to mohla říct. Hrozně se mi ulevilo," dodala se slzami v očích Veronika. ■