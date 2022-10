Tomu neuvěříte: Hudební ikona osmdesátek vypadá ve svých 69 letech daleko lépe, než na vrcholu kariéry!

Cyndi Lauper byla hudební hvězdou 80. let. Profimedia.cz

Její největší sláva sice sahá do 80. let minulého století, ale není pochyb, že i dnešní teenageři její hity někdy zaslechli. Minimálně Girls Just Want to Have Fun, True Colors či Time After Time vyhrávají z rádií dodnes. Na rozdíl od mnoha svých kolegyň v čele s Madonnou nikdy nebyla vnímaná jako sexsymbol a popularitu si tak dokázala získat čistě svým talentem a nezaměnitelným hlasem. Její neotřelé vystupování a vzezření mělo ovšem rozhodně také něco do sebe...