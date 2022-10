Vojtěch Dyk poprvé promluvil o smrti jeho milovaného tatínka: Měl jsem sen, že táta na mě volá

Vojtěch Dyk Michaela Feuereislová

„My jsme cítili a věděli, že táta chtěl domů. My jsme ho také chtěli mít doma, ani nevíme proč. Já, moje máma a ségra, jsme byli u toho, když odcházel, střídali jsme se, měli jsme vyloženě služby, aby si každý mohl odpočinout. Byly to sice jen čtyři dny, ale byly to jedny z nejkrásnějších dnů v mém životě,“ přiznal Vojta v podcastu Cesta domů, který připravuje stejnojmenná nezisková organizace.

Herec prozradil i důvody, proč se rodina rozhodla splnit jedno z jeho posledních přání a nenechávat ho v nemocnici. „Já jsem měl sen, že je táta na operačním sále a volá na mě – Vojtíšku, pomoc! A to mě vzbudilo, okamžitě jsem kontaktoval Kateřinu Rusínovou, která mi poradila, že pokud to tak cítíme, ať ho z nemocnice okamžitě vezmeme domů.“

Zpěvák svého rozhodnutí nelituje a je rád, že tatínek zemřel v rodinném kruhu. „Ne, že by nechtěl žít, ale myslím, že ty poslední dny už byl malinko smířený s tím, že odchází,“ dodal Vojtěch Dyk. ■