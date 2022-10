Nepůjdeme rovnou do postele? ptal se fanynek. Matěj Ruppert promluvil o divokém mládí

Matěj Ruppert Michaela Feuereislová

Zpěvák Matěj Ruppert (44) otevřeně přiznal, že si vychutnával všech výhod, které mu popularita spojená s kapelou Monkey Business přinesla. Patřila k ní i přízeň fanynek, které mu často samy nadbíhaly a on se tomu nebránil.

Divoké období si prožil v době, kdy byl oficiálně single. Trvalo poměrně dlouho. „Měl jsem období, kdy jsem vlastně tři roky byl úplně sám, a to byla doba, kdy jsem si trochu užíval,“ řekl v pořadu Jednou jsi dole, jednou nahoře na Prima Cool.

Jako zpěvák populární kapely měl přístup k ženám jednodušší, jak sám říká. To vedlo k situacím, na které dnes není hrdý.

„Nejsem opravdu pyšný na to, že jsem to občas udělal tak hrozně – například jsem řekl: Hele, nepůjdeme spolu rovnou do postele? A je teda strašné, že jsem měl slušnou bilanci, protože toho hodně dopadlo,“ přiznal.

Doby takového typu veselí jsou ale pryč, z Matěje Rupperta je dnes spokojený manžel a otec dvou dcer. S manželkou Terezou mají Anežku a Marušku. ■