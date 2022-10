Princeznu Kate nevybíravě kritizuje královský fotograf. Co provedla?

Princezna Kate Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Královský fotograf John Swannell se poměrně ostře vyjádřil na adresu princezny z Walesu Kate (40). Jak je dobře známo, maminka princů George a Louise a princezny Charlotte své děti s oblibou zvěčňuje, a to nejen k příležitosti jejich narozenin.

Swannell ovšem nekritizuje její fotografické nadání, ale nelíbí se mu, že pořizováním svých fotografií ‚zmařila naděje generaci fotografů‘. Podle něj tím totiž upírá ostatním fotografům příležitost, aby se prosadili a ‚udělali si jméno‘.

„Tyto šance by se měly dát mladým anglickým fotografům. Všechna spolupráce s královskou rodinou skutečně pozvedla moji kariéru, ale v dnešní době prostě někdo jako já tu šanci nebude mít,“ domnívá se Swannell.

Princezna tak podle něj maří naděje současné generace fotografů. „V některých ohledech je zřejmě dobře, že to Kate dělá sama. Není to skvělá fotografka, ale prostě se odreaguje, a když děti znáte, je to s nimi jednodušší,“ míní fotograf.

Kate se stala zároveň první členkou královské rodiny, která pořídila první oficiální fotografie královského dítěte, a to v roce 2015, kdy zveřejnila snímky novorozené Charlotte v náruči jejího staršího brášky prince George. ■