Princezna Kate ukázala dětem zásnubní fotku. Zareagovaly s odzbrojující upřímností

Nynější princ a princezna po zásnubách v roce 2010 Foto: John Stillwell / PA Images / Profimedia

Princezna Kate (40) se s fanoušky královské rodiny podělila o pár vzpomínek na dobu, kdy ještě s princem Williamem (40) nebyli svoji. Stalo se tak poté, co jedna z žen, které Kate vítaly v Anglesey ve Walesu, vytáhla zásnubní snímek páru.

Kate se u ženy zastavila, aby si krátce popovídaly. „Božínku, to je z našich zásnub?“ zavzpomínala Kate na rok 2010. A prozradila, že při pohledu na fotku se prý s manželem vždycky zasmějí. „Jsme manželé už 11 let. A spolu jsme dvojnásobek, je to výjimečné,“ navázala princezna.

Sdílela také rozkošnou reakci svých dětí, princů George a Louise a princezny Charlotte, když jim ukázala tuto i další fotky z doby, kdy ještě nebyly na světě. „Děti se dívají na starší fotky a říkají ‚maminko, ty tam vypadáš tak mladě‘,“ vyprávěla Kate se smíchem.

Za prince Williama se Kate Middleton provdala 29. dubna 2011 ve Westminsterském opatství v Londýně. O dva roky později se jim narodil první syn George, princezna Charlotte přišla na svět v květnu 2015 a v dubnu 2018 rodinu doplnil další chlapec Louis.

Tituly princ a princezna z Walesu Williamovi a Kate připadly po smrti královny Alžběty II. a následném oznámení nového krále Karla III. ■