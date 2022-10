Ve Specialistech drsňák, ve skutečnosti rodinný typ. Neuhodnete, co dělá herec s přítelkyní kvůli svým obrazům

Jacob Erftemeijer, ostrý hoch ze seriálu Specialisté. TV Nova

Po kom podědil nadání malovat? „Asi za to nejvíc může můj holandský táta Johannes, kterému jsem koukal pod rameno, když maloval. Učil mě dívat se na svět. Malovala i maminka jako mladá a teď se k tomu vrací,“ řekl Super.cz.

Z její strany měli výtvarný vliv, jak děda, tak Jacobovi prastrýcové. Tomáš, Ladislav a v neposlední řadě Miroslav Zemánek, který studoval u kubistického malíře Emila Fily. „To, že ještě žije a že jsem měl možnost podívat se do jeho ateliéru, mě velmi obohatilo. Pamatuji si dobře, jak mi kdysi, při pohledu na mé ranné práce, řekl jednoduchou větu: Pokračuj.“

Herec používá kombinovanou techniku, jejímž základem je akrylová barva. „V poslední době lepím na obrazy kousky zdí. Chodím občas s přítelkyní na legální grafity stěny a tam loupeme vrstvy, které se za léta nastřádaly. Snažím se je kombinovat a baví mě, když není poznat, co je nalepené,“ vysvětluje.

A kde čerpá inspiraci? „Všude možně, kde to jde. Ve filmu, v divadle, které právě zkouším. Stačí věta z představení a začne se ve mně něco dít. V neposlední řadě mě inspirují i galerie, kam chodím nasávat z tvorby ostatních. Učím se, hledám a zkouším nové cesty.“

Jacob nepatří k vymetačům večírků a bavičům, to se raději toulá po městě a všímá si nápisů na zdech, sloganů nebo hesel, které fotí. „Asi to u mě vzniklo, když jsem jako kluk sledoval grafity a viděl u podpisů i vzkazy. Ty mě vlastně bavily nebo zajímaly víc,“ řekl Super.cz.

„Třeba si pamatuji, že ve třinácti jsem objevil na Smíchově velký nápis: A teď jsme spojeni očima. Dlouho ve mně zůstal a já si asi vypěstoval nějaký kanál, vidím je na každém rohu, kroku. Připadá mi, že se jedná o nadčasové záležitosti, dlouhou dobu platné.“

Zajímalo nás, co díky seriálu prožil zvláštního? „Třeba vstávání v půl třetí ráno! To je velká zkušenost, kterou jsem do té doby nezažil,“ směje se Jacob. Kvůli účinkování některého z herců večer v divadle se musí celá směna posunout na třetí ráno a natáčí do tří odpoledne. A pak jdou do divadla...

Jeho kriminalista Beran pochází z početnější rodiny, Jacobův otec je nejstarší z deseti dětí, takže v Holandsku má také spoustu příbuzných. Co on a zakládání rodiny?

„Jsem z velké rodiny, až takové, že bych na to musel nakreslit plánek. Považuji se za rodinný typ a tam směřuji, mládí jsem si prodloužil dost. Ale je těžké to ukočírovat s naším povoláním. Uvidíme,“ řekl Super.cz Erftemeijer, který má přítelkyni, co studovala výtvarné umění. Navzájem se tak inspirují. ■