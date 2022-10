Eliška Balzerová po delší době ve společnosti. Ve svých 73 letech stále hýří vitalitou

Eliška Balzerová Super.cz

Herečka letos oslavila 73. narozeniny, ale ani věk pro ni není důvodem k odpočinku. Na divadelních prknech je stále plná energie a hraní ji neskutečně baví. "Začala sezona, začali jsme hrát v divadle. Doufám, že nám to vydrží a že nepřijde něco, co to divadlo zase omezí," prozradila Super.cz.

Eliška Balzerová si sál plný lidí pochvaluje. "Je to krásné tady být v plném sále, vidět krásnou hru, hezky zahranou, dobře zrežírovanou. Byla to radost," znovu pochválila Ivino představení, které na ni udělalo obrovský dojem.

Ačkoliv už je léto nenávratně pryč, Eliška Balzerová vzpomíná, jak si užívala volné chvíle u jezera. "V létě jsem si velmi odpočinula. Byla jsem na kratičké dovolené u jednoho jezera," svěřila se s úsměvem. ■