Dokáže si ji představit jako maminku? Zpěvačka promluvila o přátelství s těhotnou Olgou Lounovou

Elis Mraz Michaela Feuereislová

„Strašně moc se těším. Má to už za pár a Olinka bude maminka. Musím si to ještě uchopit, protože já ji znám jako kamarádku, bude to pro ni nová role a strašně se na to těším. Bude to krásné období,“ řekla Elis Super.cz.

A jak se vůbec tyto dvě zpěvačky skamarádily? „Bráchova žena je bubenice a hrála s Olinkou strašně dlouho. My se seznámily na svatbě mého bratra. Známe se tedy minimálně 5 let. Jsme kamarádky. I já ji dokopala k tomu, aby svoji píseň poslala do Eurovize.“

A jako správná kamarádka se snaží nastávající mamince zpříjemnit dny před porodem. „Byly jsme třeba s Olinkou na kurzech pečení perníčků,“ dodala se smíchem Elis Mraz. ■