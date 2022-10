Nejslavnější sestry v modelingu spolu na mole: Na jednu z nich má zálusk i DiCaprio. Prý už mu dala šanci!

Gigi Hadid v Paříži na přehlídce značky Chloé Foto: ČTK / DPA / Ik Aldama

V Paříži je týden módy v plném proudu a potrvá až do úterý. Nechybí na něm podle očekávání ani nejslavnější sesterské duo současnosti Gigi (27) a Bella Hadid (25). Poslední dobou se ovšem o první zmiňované mluví především v souvislosti s Leonardem DiCapriem (47), který o ni prý projevuje zájem navzdory skutečnosti, že už o dva roky ‚přetahuje‘ věkový limit, který do současnosti u svých partnerek oscarový herec nepřekročil.

Půvabná blondýnka, která se na přehlídkovém mole objevila vedle své mladší sestry v rámci představení kolekce na jaro a léto 2023 značky Chloé, je už navíc maminkou. S otcem její dvouleté dcerky Khai Zaynem Malikem jí to ale nevyšlo a ona je od té doby bez partnera. Rozchod jí dal psychicky zabrat, a tak není divu, že slavnému herci, který se navíc prozatím neprojevil zrovna jako rodinný typ, neskákala hned do náruče.

Před dvěma týdny si ale na večírku očividně měli co říct, a tak se nechme překvapit, zda dá nakonec Gigi novému vztahu šanci. Podle některých zdrojů by to spolu už dokonce měli zkoušet... Leo se v létě po pěti letech rozešel s přítelkyní Camillou Morrone, takže by teoreticky jejich lásce nikdo nestál v cestě.

Pro oba by se jednalo o novou zkušenost. Leo po svém boku nikdy neměl maminku s dítětem a Gigi vždy randila se svými vrstevníky. Před Zaynem to byli zpěváci Cody Simpson a Joe Jonas nebo model Tyler Cameron. ■