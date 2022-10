Větší váha prý není hendikep: Hvězda Tváře bude účinkovat i v taneční soutěži

Martin Schreiner Super.cz

Ještě před pár měsíci s námi žertoval, že by si rád zatancoval ve StarDance. Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas, muzikálový zpěvák Martin Schreiner, na to sice nevypadá, ale je velmi talentovaným tanečníkem, což dokazuje na divadelních prknech. A právě do taneční soutěže Roztančené divadlo byl angažován, takže se mu přání aspoň částečně splnilo.

"Když mě oslovili, vůbec jsem neváhal. Jít do taneční soutěže jsem si vždycky přál," řekl Super.cz Martin, který bude reprezentovat Divadlo Broadway. Jako jeden ze dvou soutěžních tanců si vyfasoval quickstep, který je opravdu náročný. "Je fakt, že je hodně těžký, abychom byli sladění v krocích a bězích, drželi správné postavení. Je to rychlé jako blázen. Druhý máme jive, to už je v pohodě," vyprávěl Martin, který to, že má taneční vlohy, zjistil prý až na konkurzu na první muzikál.

Zatím nemá problém ani s tím, že by mu pohyb vzhledem k jeho vyšší váze extrémně zatěžoval klouby. "Zatím mě to nebolí. Jsem rád, že je vše v pořádku. Ale samozřejmě uvidíme, kdy to přijde," krčil rameny Schreiner. Jak v Roztančeném divadle dopadne, bude jasné 22. října, kdy se v Divadle Na Vinohradech koná finále soutěže. ■