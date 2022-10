Královna extravagance? Mladá česká návrhářka je sama sobě chodící reklamou, nebojí se odhalovat tělo

Debbie Brown Super.cz

Mladá karlovarská návrhářka Debbie Brown se sice do Prahy stěhovat nechce, ale na velkých párty je pokaždé vidět. Stejně jako její etablovanější kolegyně Vanda Janda na ně vynáší svoje vlastní modely, a je tak sama sobě reklamou.

Její modely začala nosit i řada mladých žen ze šoubyznysu, kterým vyhovuje návrhářčin extravagantní styl. Mnohé z nich pro ni předváděly na jejích uplynulých módních přehlídkách, ať už v bývalém obchodním domě Máj v Praze anebo v rámci karlovarského filmového festivalu.

Inspiraci Debbie čerpá z různých zemí i historických období. Do budoucna plánuje i něco v karibském stylu, což prozradila na oslavě narozenin kubánské restaurace, kde jsme ji potkali. "Je to hodně sexy, plné barev, vášně a energie. To je i moje móda," míní.

Nejbližší přehlídka Debbie čeká už za pár dní. "Ta bude zase jiná, tentokrát ve stylu baroka. Takže chystám kombinaci barokních prvků s moderním stylem oblékání a moderní hudbou. Mám ráda různorodá témata," vysvětlila Debbie. ■