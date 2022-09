Máma Bereniky Kohoutové se ošklivě potloukla: Spisovatelka skončila s pohmožděným obličejem plným podlitin

Irena Obermannová Michaela Feuereislová

Autorka mnoha knih a filmových scénářů, naposledy ke komedii Řekni to psem, si podle svých slov "rozbila hubu". Skončila s obličejem plným pohmožděnin. Nic zásadního se nestalo, nikdo ji nepřepadl, ani se nevrhla do žádného adrenalinového dobrodružství. "Měla jsem se zrovna fotit s maketou obálky svojí nové knihy Přítelkyně, ale těsně před tím se to stalo," popsala Irena.

"Stává se mi, že když jsem přetížená, nervózní a bojím se, tak si způsobím úraz. Byl to obyčejný pád, ale s těmito následky," dodala. Focení se tedy pochopitelně nekonalo, spisovatelka musí počkat, až se podlitiny vstřebají. Zda se to stihne do 10. října, kdy knížka vychází, se teprve uvidí. ■