Milovník z Fantoma opery si po rozvodu užívá novou lásku: S druhou svatbou ale otálí. Proč?

Michal Bragagnolo Super.cz

"Do role se vracím do čtyřměsíční pauze, měsíc v kuse jsem měl po osmi letech úplné volno, byl jsem na dovolené a musím říct, že jsem si tyhle prázdniny opravdu užil. A to tak, že jsem musel začít hodně cvičit, abych zase na jevišti nějak vypadal a nebyl jako koule. Ještě tak tři měsíce, abych to dostal aspoň tam, kde to bylo," mínil, ale v kostýmu šlechtice zamilovaného do operní divy mu to stejně seklo.

Pochvaluje si i soužití s aktuální přítelkyní Jakubou, a to i co se vaření, které právě zanechalo stopy na jeho postavě, týče. "Ta slovenská kuchyně je dobrá," smál se Michal. Druhou svatbu ale zatím vylučuje. "Neblázněte, musím tomu dát aspoň trošičku nějaký čas. Ještě musíme chvilku vydržet," vysvětloval. ■