Energická Jaroslava Obermaierová (76) po 7 letech skončila v muzikálu: Doma odpočívat ale rozhodně nehodlá

Jaroslava Obermaierová Michaela Feuereislová

Herečku Jaroslavu Obermaierovou (76) mohou fanoušci už roky pravidelně vídat na televizních obrazovkách, ale také na divadle. Práce na jevišti se herečka rozhodně nevzdává. Po sedmi letech se sice musela rozloučit a muzikálem s hity Václava Neckáře Mýdlový princ, ale kdo by si myslel, že zůstane doma a bude odpočívat, pořádně by se mýlil.

Vedle natáčení Ulice tak herečka od podzimu naskakuje do dalšího představení. „Bylo to hezkých 7 let, sešla se tu dobrá parta fajn lidí, každé představení jsem si moc užívala. Diváci se vždycky neskutečně bavili, pokaždé stáli, to byla pro nás největší odměna,“ svěřila se Super.cz herečka na derniéře představení v pražském Divadle Broadway.

„Dnes končí Mýdlový princ, ale vrací se v prosinci Vánoční zázrak, kde si opět po letech zahraju babičku, těším se a tímto si dovoluji diváky pozvat,“ prozradila oblíbená herečka, která si poslední představení s kolegy a diváky skvěle užila. „Je to deset let a jsem o deset let starší než v době, kdy jsem roli ve Vánočním zázraku hrála, ale těším se na to,“ prozradila stále energická Obermaierová. ■