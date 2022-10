Soudní proces Deppa a Heard se dočkal filmového zpracování: Co říkáte na výběr herců?

Johnny Depp a Amber Heard u soudu Foto: Steve Helber / POOL / EPA / Profimedia

Pouhé čtyři měsíce po vynesení rozsudku v nejsledovanější soudní kauze posledních let mezi bývalými hereckými manželi Amber Heard (36) a Johnnym Deppem (59) se celé mediálně ostře sledované dění dočkalo filmového zpracování. Tipnete si, kdo mohl ztvárnit ústřední postavy celého procesu?

Tvůrci snímku, jenž dostal název Hot Take: The Depp/Heard Trial, vsadili na poměrně neokoukané tváře. Hlavní roli Johnnyho získal americký herec Mark Hapka (40), který hrál například v nekonečné soap opeře Tak jde čas nebo ve filmu 23 Blast či komedii Scrambled. Do role Amber byla obsazena Megan Davis. Ta je zřejmě českým divákům známá ještě méně. Šanci ale získala například v seriálech American Horror Story nebo Sběratelé kostí.

Hercovu právničku Camille Vasquez si pak zahrála Melissa Marty a Mary Carrig se představí v roli hereččiny právničky Elaine Bredehoft.

Soudě podle traileru si snímek klade za cíl rovnoměrně představit obě strany kontroverzního příběhu. Kromě scén přímo ze soudní síně je snímek prokládán momenty z turbulentního vztahu Deppa a Heard.

Vyhrocený proces, v němž šlo o miliony dolarů, bude mít premiéru na bezplatné streamovací službě Tubi 30. září. ■