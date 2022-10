Talentovaná zpěvačka Elis Mraz: Promluvila o těžkých momentech a odchodu svého dědečka

Elis Mraz Super.cz

Majitelka charismatického hlasu Elis Mraz (28) naprosto zbožňuje anglickou kulturu. Sama vyniká perfektní angličtinou a leckdo by při poslechu její hudby nehádal, že je rodilá Češka. V červnu se usměvavá hudebnice vydala do Londýna, kdy dnes již zesnulá britská panovnice Alžběta II (✝96). slavila 70 let na trůnu.



„Bylo úžasné, že to stihla, protože 96 let, co si budeme povídat. Dožila se oslav, věděla, že ji mají lidé rádi. Slavilo se na ulicích, mezi domy, paneláky to bylo uzavřené, auta tam nesměla, lidi grilovali, měli vlajky, královnu a slavili tu její vládu a její život. Je to hezké, že se stihla tahle oslava a lidé se s ní i krásně rozloučili,“ zavzpomínala Elis pro Super.cz.