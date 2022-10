Nadporučík Franc z Policie Modrava zase zhubnul. A jak to má polský herec se ženami?

Jan Monczka hraje v Policii Modrava nekompromisního policistu. Michaela Feuereislová

Mezi uniformovanými muži zákona v populárním seriálu si na nějaké srandičky moc nepotrpí. Spíš zachovává poker face a profesionální ráznost a odstup. To v soukromí jeho postava už projevila pořádnou slabost, když coby ženáč podlehl půvabům jiné ženy.

Jan Monczka (66), který se narodil v Karviné, ale žije v polském Krakově, se mile směje, když mu říkáme, že od našeho posledního setkání před rokem zase zhubnul. „Každý mi to tvrdí. Kdyby to byla pravda, tak už nejsem,“ říká se zcela nepatrným přízvukem.

A co pro štíhlou linii dělá? „Snažím se držet takovou životosprávu, která mi svědčí,“ vysvětlil Super.cz táta dvou dospělých dcer. „Zřejmě je to dáno i geneticky, můj otec byl štíhlý, brácha je taky.“ Momentálně charismatický herec vyhlíží nějakou dobrou práci u nás.

V našem nejsledovanějším seriálu si jako ženatý muž nabrnknul atraktivní, mladší milenku, ale pak se pokorně vrátil ke své manželce. „No, já si myslím, že Karel Franc je tajně zamilovaný do kapitánky Jany Vinické, své nadřízené. Ono to tam není patrné, ale já si vždycky říkal: Máš ji rád, ty ji dokonce miluješ! Takže jsem postupně přestal bojovat s tím, že dostala místo, které jsem měl původně mít já.“

V ději se vše nakonec uhladilo a na nadporučíka France má šéfová spolehnutí. A co říká na milostnou avantýru, kterou mu předepsali ve scénáři? „Bylo to takové klasické, klasická epizoda. Pobláznění a pak návrat do původního svazku.“

Zajímalo nás, jak to má se ženami Jan Monczka? „To bych raději pomlčel. Jsem ženatý muž. Jak dlouho? Dlouho, čtyřicet jedna let. Moje manželka je rodilá Polka z Krakova,“ řekl Super.cz.

