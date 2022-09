Dánská královna připravila o tituly svá vnoučata: Jsme smutní a vůbec to nechápeme, říká její syn

Královna Markéta II. odebrala tituly svým vnoučatům od mladšího syna.

O tituly přijdou se začátkem příštího roku všechny děti mladšího ze dvou synů královny, jmenovitě tedy jeho synové Nicolai (23) a Felix (20), které má z prvního manželství s hraběnkou z Frederiksborgu Alexandrou a rovněž Henrik (13) a dcera Athena (10), které počal se současnou manželkou princeznou Marií.

Zůstanou jim ovšem tituly hrabě či hraběnka z Monpezatu a nepřijdou ani o své pořadí v nástupnictví na dánský trůn. Nebudou ale muset být omezováni královskými povinnostmi a budou si moci v mnohem větší míře utvářet svůj vlastní život, což je prý hlavním důvodem, proč se pro tento krok královna rozhodla. Stojí to rovněž v oficiálním prohlášení paláce.

Princ Joachim ale matčino jednání nechápe. „Všichni jsme velice smutní. Nikdy není lehké vidět vaše děti raněné. Dostaly se do situace, které nerozumí,“ popsal princ Joachim pro dánské zpravodajství Ekstra Bladet před dánskou ambasádou v Paříži. Ve francouzské metropoli princ Joachim s jeho druhou ženou a jejich dětmi žijí.

O matčině záměru se prý dozvěděl před pouhými pěti dny. Jeho děti rovněž nebudou moci užívat oslovení Jeho/Její královská Výsost.

Podle princovy první ženy Alexandry, která byla za Joachima provdaná deset let do roku 2005, přišlo rozhodnutí jako blesk z čistého nebe a její synové se cítí ostrakizovaní od své rodiny.

Královna Markéta II. ve středu přidala stručné vysvětlení: „Je to důsledek toho, o čem uvažuji již delší dobu a myslím, že to pro ně do budoucna bude dobré. To je důvod,“ odvětila novinářům královna na jejich četné dotazy. Princ Joachim byl údajně o tomto záměru informován již v květnu.

Odebrání titulů se netýká ani jednoho z potomků královnina staršího syna Frederika a jeho manželky Mary Elizabeth. Ti mají společně rovněž čtyři děti – dva syna a dvě dcery. ■