Fran Fine slaví 65! Jako chůva k pohledání předváděla hlavně nožky, dnes odhaluje parádní bříško a dekolt!

Fran Drescher jakoby zapomněla stárnout... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jen těžko uvěřitelné půlkulatiny slaví v pátek populární americká herečka Fran Drescher, která se nezapomenutelně vepsala do paměti milovníkům seriálu Chůva k pohledání. Představitelce rozšafné, ale okouzlující chůvy Fran Fine s nezaměnitelným hlasem je už pětašedesát, ale herečka jako by pila elixír mládí po hektolitrech. Za posledních třicet let se totiž téměř nezměnila.