Britové už znají příčinu úmrtí královny Alžběty II.

Alžběta II. skonala na zámku Balmoral ve Skotsku 8. září krátce poté, co Buckinghamský palác vydal prohlášení o tom, že lékaře znepokojuje královnin zdravotní stav.

Následně se do Skotska začali sjíždět přední členové královské rodiny, rozloučit se stihli pouze princezna Anna a nynější král Karel III. Princezna s matkou pobývala přímo na Balmoralu, Karel III. byl toho času ve svém skotském sídle.

Informaci o příčině smrti královny zveřejnil ve čtvrtek Skotský národní archiv.

National Records of Scotland has today published an extract from Her Majesty The Queen’s entry in the Register of Deaths. https://t.co/E2d3Py1vu2