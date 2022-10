Zraněný Roman Vojtek! Co se stalo oblíbenému herci a moderátorovi?

Roman Vojtek Super.cz

Oblíbený herec a moderátor nedávno oslavil padesáté narozeniny. Svým elánem a životní jiskrou ale působí, že je mu tak o dvacet let méně. Na natáčení nového pořadu Jukebox Honzy Dědka ale dorazil s velkou bolestí zad.

„Cítím se blbě. Snažím se stát rovně, ale moc to nejde. Nejraději bych se předklonil. Mám takový ten stahovací bederní pás a v sobě nějaký ten prášek,“ svěřil se Super.cz.

Ač by se mohlo zdát, že Roman musel před zraněním provádět psí kusy, opak je pravdou. Ke zranění stačila úplně banální maličkost, kterou denně děláme všichni. „Snažil jsem se něco vyhodit do odpadkového koše, ale protože mám dvě vyhřezlé plotýnky, tak to jednou za půl roku udělá křup a já jsem pak pár dní nepoužitelný,“ dodává Roman Vojtek, který se už pomalu také chystá na natáčení dalších dílů Moje místa Speciál pro televizi Seznam.

