Tornado Lou nenáviděla sex a muže. A proč napsala Květa Fialová dopis Adolfu Hitlerovi?

Květa Fialová Michaela Feuereislová

Tato překrásná dáma patřila k našim nejoblíbenějším herečkám. Květě Fialové (✝88), od jejíhož úmrtí uplynulo nedávno pět let, to slušelo jak na divadelních prknech, tak před kamerou. Její nejznámější filmovou rolí je bezesporu „arizonská pěnice“ Tornado Lou ve slavné parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964), a to i přesto, že pěvecky ji zastoupila zpěvačka Yvetta Simonová (93). Nezapomenutelných postav ale ztvárnila herečka během kariéry pochopitelně mnohem víc.